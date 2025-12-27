27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円安の5万680円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては70.39円安。出来高は3018枚だった。 TOPIX先物期近は3426.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIX現物終値比3.44ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50680 -403018 日経225mini