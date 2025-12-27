「有力馬次走報」（２６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆兵庫ゴールドＴを勝ったハッピーマン（牡３歳、栗東・寺島）の次走はフェブラリーＳ（２月２２日・東京、ダート１６００メートル）を予定。「入らなければ、かきつばた記念（２月２３日・名古屋、ダート１５００メートル）へ」と寺島師。２着マテンロウコマンド（牡３