米国防総省は23日、中国の軍事・安全保障に関する年次報告書を公表した。中国は2027年までの台湾進攻を可能にするため、軍事力を「着実に進展」させていると分析。「台湾での戦争に勝利できると見込んでいる」とし、「台湾有事」に警戒感をあらわにした。ロイター通信などが伝えた。ロイター通信によると、第2次トランプ政権発足後、年次報告書の公表は初めてだ。報告書は中国が27年末までの態勢構築に向けて軍事力を「着実に進展