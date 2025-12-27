「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）ジャパンＣ３着から臨むダノンデサイルは２６日朝、栗東坂路で調整した。安田師は「競馬でテンションが上がらないように、なだめる調教です」と最後まで仕上げに抜かりはない。昨年３着の雪辱を果たすべく、秋２戦目に暮れの大一番を選んだ。世界を股にかけた戸崎圭とのコンビ継続も心強い。「順調には来ていて、きょうの反応を踏まえてですね」とレース当日を最高のコンディションで迎え