日本ハムは北海道北広島市の球団事務所で仕事納めを迎え、小村勝球団社長が今季を総括した。ソフトバンクから自由契約となった有原が、6年ぶりに古巣復帰を決断したことには「感謝しています。よく選んでくれたなと」と話した。23年開業のエスコンフィールドも3年で約1200万人の来場があり「よくエスコンマネーと言われるが、当然エスコンで出た利益をチームに還元してファンに喜んでもらうサイクルを常に」と見据えた。