「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）上げ潮に乗った３歳馬が虎視たんたんと一発を狙っている。ラジオＮＩＫＫＥＩ賞を制し、菊花賞３着から参戦するエキサイトバイオ。当初は補欠４番手だったが、回避馬が続出して１６番目に滑り込むと、２５日の公開枠順抽選会では絶好の１枠１番をゲット。強烈な追い風に乗った今の勢いなら、大仕事をやってのけても不思議ではない。今野師は「（荻野）極に『自分で引き寄せろ』と言ったら