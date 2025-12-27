「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）レガレイラは２６日朝、前日からの雨で時計を要す美浦坂路で調整した。リラックスした雰囲気のまま４Ｆ７１秒４−１７秒３で駆け上がり、最後はＢコースを半周して締めた。弾むようなフットワークで好調は間違いなしだ。史上初の牝馬による連覇が懸かる大一番。木村師の「古馬になってたくましさを感じる」という言葉通り、充実期を迎えた今なら偉業達成は十分にあり得る。