社会人野球で都市対抗史上最多64度の出場を誇る日本生命は26日、前ヘッドコーチの竹間容祐（ようすけ）氏（53）が来年1月1日付で新監督に就任すると発表した。22年から指揮を執る梶田茂生監督（57）は退任する。日体大出身の竹間氏は、現役時代に外野手として活躍。同社では主将を務め、97年都市対抗、02年日本選手権の優勝に貢献した。04年の現役引退後はコーチを務め、24年からは社業に専念していた。同社は今年、都市対抗