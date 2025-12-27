「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）ミュージアムマイルは２６日、栗東坂路を４Ｆ６６秒７で駆け上がった。高柳大師は「変わらずいい状態。調子を落とすことなく、維持できています」と納得の表情で語った。２枠４番には「内の偶数が一番良かったので理想的。言い訳できないぐらいの枠ですね」と笑顔をのぞかせ、「器用だし、他の馬の影響を受けない。掛かることもないし。ごちゃつかずに自分の能力を出し切ってほしい。距離