ソフトバンクの山川が福岡市内の球場などでトレーニングを行い、年内の自主練習を打ち上げた。若手の秋広や育成選手の中沢らと、スクワットや坂道ダッシュなどで下半身を中心に鍛え「来年取り返すという気持ちでやっている。きついことをやらないと」と体をいじめ抜いた。今季は130試合に出場し、打率.226、23本塁打と不本意な成績に終わった。このオフは減量に取り組むなど、体づくりにじっくり向き合っており「自分のレベル