「体操を通して、みなさんの爽やかな毎日の一部となれるよう、私も頑張ります」。毎朝１０分間放送されるＥテレ「テレビ体操」（午前６時２５分）の新メンバー、我喜屋佑衣（がきやうい）さん（２４）は、にこやかな表情でガッツポーズを見せる。放送ではラジオ体操や番組オリジナルの体操を実演し、全国に笑顔と健康を届けている。（文化部小林直貴）「ヒヒーン、ヒヒーン」。１２月半ば、東京・渋谷のＮＨＫ放送センター内