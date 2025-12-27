「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）落馬がなければどうだったのか−。頂点を決めるジャパンＣで、観衆にそう思わせたアドマイヤテラ。あの悔しさを力に変え、１年の総決算レースで今度こそ頂点を目指す。「もともと調教は動くタイプじゃないですが、馬場に出るとハツラツとしていてすごくいいですよ」と大江助手は状態の良さに目を細める。「前走の落馬で心配された精神的な疲れやダメージもないです」と万全の態勢で大一番へ