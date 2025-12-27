ソフトバンクの柳町が都内で行われた「映画HAWKSSP！RIT―273日の記憶―」の公開初日舞台あいさつに登壇した。日本一を目指す戦いに迫った長編ドキュメンタリーで「選手の裏側や苦悩を自分たちの苦悩に照らし合わせて見てもらえれば、凄く楽しめると思います」と語った。ナレーションを担当した元乃木坂46の俳優の与田祐希が来シーズンの試合観戦を希望すると「頑張ってホームラン打ちます」と誓い会場を沸かせた。