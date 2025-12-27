「いただきます！うまっ！」そう言って、500gの豪州産リブロースにかぶりついたのは、2025年6月に柔道を引退し、新日本プロレス（以下・新日本）に電撃入門した、東京五輪柔道男子100kg級金メダリストのウルフアロン。「新日本の道場に近いこのお店には、練習生になってからよく通わせてもらっています。赤身ならペロッといけるし、いい意味で肉々しくて、食べたぶんだけ体が強くなっている気がするんです」ステーキを自宅で