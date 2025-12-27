高級ブランド腕時計を月額レンタルするサービス「トケマッチ」を巡る事件で、警視庁捜査２課は２６日、運営会社の「合同会社ネオリバース」元代表の小湊敬済こと福原敬済容疑者ら男２人を詐欺容疑で逮捕した。昨年、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイへ逃亡していたが、日本へ連れ戻された格好だ。トケマッチはロレックスやフランクミュラーなどの腕時計を貸し出すシェアリングサービスを２０２１年から開始し、話題となった