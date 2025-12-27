2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（10月13日配信記事を再掲。記事は原文ママ）10月11日、3人組アーティスト Number_i の全国ツアー『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』が開催された。北海道の真駒内セキスイハイムアイスアリーナで初日を迎えたのだが、そのライブの内容をめぐって、ファンの間で波紋が広