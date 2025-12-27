好記録も通過点だ。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねた全日本選手権初日（２６日、長野・エムウェーブ）、女子５００メートルですでに代表を確実にしている吉田雪乃（２２＝寿広）が３７秒３６の大会新記録で初優勝。１８年平昌五輪２冠の小平奈緒さんが持つ記録を更新した。レース前は「緊張よりも不安で早く帰りたい。クリスマスなのに」と重圧に襲われながらも、ピストルの音が鳴ると体が自然に動いた。最