鷹の全面協力に台湾全土が安堵した。ソフトバンクに新加入した徐若熙投手（シュー・ルオシー＝２５）が２６日に台北市内で入団会見に臨んだ。名門ドジャースなどが熱視線を送り続けた徐若熙は今オフ、台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）の味全ドラゴンズから海外移籍制度を申請。激しい日米争奪戦に発展した末に、鷹が誠意を尽くして押し切った。契約内容は３年総額１５億円超。さらに譲渡金などを含めると巨額投資となった。背番号１８