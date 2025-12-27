2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（10月1日配信記事を再掲。記事は原文ママ）《密着取材する側も礼儀をもってやるべき。コディ・ウォーカーさんに失礼だろ》《今日のコディ・ウォーカーの件でめちゃくちゃ嫌いな番組になった》日本を訪れる外国人に空港でアポなしインタビューし、OKがもらえればそのま