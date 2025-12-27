「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」などのヒット曲で知られる歌手の岡本真夜（５１）がデビュー３０周年の今年、歌手生命を断念せざるをえないような状態から奇跡の復活。来年には本格的な復活を知らしめるライブツアーを行う。そんな岡本が苦闘の日々を振り返るとともに、ツアーへの意気込みを余すところなく語った。ーーどんな状態だった岡本２０１０年にメニエール病で歩けないほど目まいがひどく、音も聞こえづらくて。薬で落ち着いて