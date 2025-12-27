今年、デビュー25周年を迎えた綾瀬はるか（40）。年末恒例の「NHK紅白歌合戦」では6年ぶり4回目の司会を控えている。「先日最終回を迎えたNHK大河ドラマ『べらぼう』では九郎助稲荷役を務め、語りのみならず、ドラマにもたびたび登場する重要な役を務めました。また6月放送のNHKドラマ『ひとりでしにたい』では、叔母の孤独死をきっかけに“終活”を始める独身アラフォーを好演しました」（スポーツ紙記者）プライベートでは’24年