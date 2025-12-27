もし夫や妻が降格したら、他人事ではいられないだろう。だが降格の理由が、生理的な嫌悪感を催すような裏切り行為だったとしたら……。ガールズちゃんねるに12月中旬、既婚女性がトピックを立て、「夫が突然降格しました」と書き出した。当初、夫は妻であるトピ主に対し、「部下に少し強めに指導したことで、パワハラの疑いをかけられた」と説明していたという。しかし、夫の職場はトピ主の元職場でもあった。共通の知り合いにそれ