毘沙門天が御本尊として祀られる、栃木県足利市にある大岩山多聞院最勝寺。奈良時代の745年、東大寺の仏像建立に尽力した行基菩薩によって開かれ、以来1280年にわたり人々の願いを受けとめてきた古刹である。現在の住職は94代目。大岩山毘沙門天は、京都・鞍馬山、奈良・信貴山と並ぶ「日本三大毘沙門天」として親しまれてきた。鎧をまとい鬼を踏みつける勇ましい姿は、“邪を払い、福を呼ぶ”守護神であり、財宝や福徳を授ける神