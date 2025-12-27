2026年1月3日21時30分放送のスペシャルドラマ『１１９エマージェンシーコール 2026 YOKOHAMA BLACKOUT』（フジテレビ系）に主演する清野菜名がインタビューに答え、「このドラマが“119番通報”の在り方をまた改めてお伝えできればいいなと思っています」と語った。【写真】『１１９エマージェンシーコール』主演・清野菜名の場面カット『１１９エマージェンシーコール』は、消防局の個性的な指令管制員たちが、困難な状況にチ