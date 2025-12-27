◆報知新聞社主催全国都道府県対抗中学バレーボール大会（２５日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）男女のグループ戦が行われ、決勝トーナメント（Ｔ）に進出する３２チームが出そろった。８大会ぶりの優勝を狙う熊本男子（２組）は、セッター岩下遼大（３年）が躍動。愛媛と石川をフルセットで破り、１位突破を決めた。前回王者の東京（１３組）も決勝Ｔ進出。女子は、３度の優勝を誇る大分（２組）や、昨年Ｖの京都（１５組）がグルー