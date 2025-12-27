◆報知新聞社後援全日本Ｕ―１２サッカー選手権第１日（２６日、鹿児島ふれあいスポーツランド）１次ラウンド（Ｒ）４８試合が行われた。ヴィッセル神戸（兵庫）はＪリーグの下部組織のライバルで昨年大会の優勝チーム、東京ヴェルディ（東京）を５―０で圧倒するなどして２連勝。好スタートを切った。最多出場（２０回）を誇るディアブロッサ高田（奈良）もモンテディオ山形庄内（山形）を３―０で破るなど２連勝。２７日は残