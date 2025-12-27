ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年の須藤弥勒（１４）＝ゴルフ５／太陽自動車＝は２６日、四国中学校選手権（徳島・ＪクラシックＧＣ＝６３３７ヤード、パー７２）の最終ラウンドに臨み、８１とスコアを落として、通算２０オーバーで第１ラウンドと同じ６位から浮上できなかった。来年３月に行われる全国中学校選手権春季大会の出場権が得られる４位と４打差で全国切符を逃した。