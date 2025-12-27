◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）暮れのグランプリ、有馬記念を担当するヤマタケ（山本武志）記者の「考察」展開編は、ジャスティンパレスに注目した。まずは触れたいことがある。当初、今年は結構な消耗戦になると思っていた。それはサンライズアースがいたからだ。瞬発力勝負を避けたいタイプだけに道中で動くと踏んでいた。しかし、週中に回避が決定。思考回路を切り替えることに