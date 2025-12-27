◇バスケットボール ウインターカップ2025 3回戦 福岡大学附属大濠(福岡)77-75開志国際(新潟)(26日、東京体育館)2年連続優勝を目指す福岡大大濠は、高校1年生・白谷柱誠ジャック選手が33得点13リバウンドの活躍。オーバータイムにもつれた開志国際との一戦に勝利し、準々決勝に駒を進めました。試合は、白谷選手の3ポイントで先制した福岡大大濠が、前半2クオーターを終えて45-28の17点リードで折り返し。しかし、後半は開志国際に