前WBC・IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人選手が25日、セバスチャン・エルナンデス選手との対戦へ意気込みました。プロ戦績31戦無敗24KOの中谷選手は前回の試合で階級をスーパーバンタム級に変更。対戦相手は20戦無敗18KOの戦績としています。階級変更後初の試合について「今回の相手に対してやってきたことをまずは試したい。それが何かはまだ言えないですけど。相手がどれくらいの耐久力かも勉強したいです」とコメントしまし