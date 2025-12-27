“映え”などが求められるSNSとは対照的に、ありのままの生活を記録した日記が、いま静かな人気を集めています。一般の人が書いた日記だけを集めた即売会には、共感を求める多くの来場者が訪れました。 ■一般の人が書いた日記を“楽しみ”に…本の即売会『日記祭』 東京都世田谷区で11月30日、本の即売会『日記祭』が開かれました。売られているのは全て日記で、一般の人たちのものがほとんどです。 実は