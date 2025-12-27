北海道乙部町の住宅付近で１２月２６日朝、子グマ１頭が目撃されました。警察は周辺をパトロールし、警戒を続けています。クマが目撃されたのは、乙部町豊浜の豊浜トンネル南側にある住宅付近です。午前７時半ごろ、８０代の男性が自宅から外に出ようとしたところ、子グマがいたということです。（目撃した人）「ちょうどその辺から登ってきた。冬眠したクマもいるけどしていないのもいるんだろうか」クマの体長はおよそ８０