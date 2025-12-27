大谷の規格外の影響力はスポーツの垣根を越えて話題となっている(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の存在価値は高まる一方だ。無理もない。2023年12月にドジャースと10年7億ドル（約1015億円＝当時のレート）という天文学的な規模の契約を交わした大谷は、「唯一無二」と評される二刀流で球界を席巻。移籍後も3年連続4度目のMVP獲得はもちろん、チームのワールドシリーズ連覇など、尽きない娯楽性で異彩を放ち続けている