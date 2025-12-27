三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第43回では、企業の成長にまつわる、ある経済理論について解説する。「生きるか死ぬか…それってゾクゾクしますね」前話から一気に3年が経過し、主人公・花岡拳は自社名を「株式会社ハナオカ」に変更。Tシャツ専門店の「T-BOX」は、全国32店舗に拡大し、年商45億円と