２大会連続のＷＢＣ出場を決めた巨人・大勢投手（２６）が２６日、守護神候補として意気込みを披露した。井端監督から中日・松山との「ダブルクローザー」として期待される右腕は「再び、各国、地域を代表する選手が集まる最高の舞台で日本代表の一員に選んでいただけたことは本当に光栄です。日本の連覇のために全力で腕を振ります」と誓った。井端監督は会見で「当然、前回やっていますし、どこかは分からないですけど、８回