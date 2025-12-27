お笑いコンビ・シシガシラの脇田（44歳）が、12月25日に放送されたバラエティ番組「真空レンズ」（テレビ東京系）に出演。高校時代、2回留年したため「高3のクリスマス、合法でお酒飲んでた」と語った。番組は今回、入学者数が増え続ける「N高等学校」に、シシガシラの2人が潜入。「脇田さんは学生時代、どんな感じだったんですか？」と聞かれた脇田は「僕、高校を2回留年してまして。20歳で卒業している」と明かす。そして「だか