北朝鮮が25日に公開した排水量約8700トン級の「原子力戦略誘導弾潜水艦（戦略原潜）」が、その異様な外観から軍事専門家の間で波紋を広げている。艦橋部分に潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）を10基も搭載する前例のない構造で、かつて「フランケンシュタイン」と揶揄された3000トン級の通常動力潜水艦「金君玉英雄艦」を想起させるとの指摘が相次いでいる。北朝鮮専門メディア「ビヨンド・パラレル（Beyond Parallel）」が衛星画像