オリックスの曽谷が法隆寺級の“街のシンボル”を目指す。地元の奈良県斑鳩町役場を訪れ、中西和夫町長らを表敬訪問。町長からは「斑鳩と言えば法隆寺だが、最近では曽谷と言って通じるようになってきている」と評価されたが、今季8勝の左腕は「まだまだ力不足だと思っています」と謙そんした。同郷で中学時代の同級生と結婚した背番号17は、未設のふるさと大使就任に向けて「世間の皆さんに認められる結果を残してから」と、さ