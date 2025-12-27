こんな偶然が、Jリーグで起こるのか。2025年12月26日、FC東京は橋本拳人の契約更新に加え、橋本健人の完全移籍加入（アルビレックス新潟から）も発表。ダブル「はしもと・けんと」誕生でネット上は騒然となり、以下のような書き込みがあった。「Wハシケンが揃った、つまり無敵」「どっちのけんと!?」「あっちのケントとこっちのケントってこと？」 新戦力の橋本健人は、技術、空間認識力、運動量を備えた左サイドバック