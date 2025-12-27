きのう夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線で乗用車など56台が絡む事故があり、女性1人が死亡し、26人がけがをしました。きのう午後7時半ごろ、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線で乗用車や大型トラックなど56台が絡む事故が起きました。この事故で77歳の女性が亡くなったほか、26人がけがをして、うち5人が重傷だということです。警察によりますと、水上インターチェンジの出口付近でトラックが雪でスリップして停止し