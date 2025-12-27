きょうは北陸から北の日本海側は冬型の気圧配置や寒気の影響で、雪となるでしょう。風も強いため、ふぶきによる視界不良に注意が必要です。また、沖縄は湿った空気が入り、雲が広がりやすいでしょう。一方、太平洋側は晴れて、空気が乾燥しそうです。【予想気温】全国的に気温が低く、厳しい寒さが続きます。西日本はきのうより高くなりますが、それでも福岡は8℃、大阪は9℃までしかあがらないでしょう。関東はきのうより低く、東