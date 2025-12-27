来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）の花巻東コンビら８選手を先行発表した。＊＊＊＊＊＊＊環境やボールへの慣れという点から、菊池、松井のメジャー組への期待は高い。山本、今永、菅野らが参戦できるなら彼らが先発要員になってくる。５人の国