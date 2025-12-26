「ニューバランス（New Balance）」が、限定18着のバーシティジャケット「Made in U.S.A. Premium Varsity Jacket」をニューバランス原宿で抽選販売する。2026年1月5日まで特設サイトで抽選応募を受け付けており、2026年1月9日に当選者を発表する。【画像をもっと見る】今回販売するジャケットには、ニューヨーク・ブルックリンを拠点に活動する刺繍アーティスト ブライアン・ブレイクリー（Brian Blakely）が手掛けたチェーン