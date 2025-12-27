ヤクルトの池山監督が正捕手の確立を重要課題に掲げた。今季は古賀の85試合出場が最多。現役時代には古田敦也氏という絶対的な存在がいただけに「要のポジション。センターラインが固まっていかないことには。もちろん1人（で固定）がベスト」と強調する。現状では古賀を筆頭に中村悠や松本直、来季が高卒3年目の鈴木叶も候補で「投手や相手チームとの相性も加味してしっかり見極める」との考えを示した。