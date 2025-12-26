警視庁が、レンタル名目で預かった腕時計を詐取したとして、高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」を運営していたネオリバース元代表の福原敬済と元社員の中山大志を詐欺容疑で逮捕したと発表した。福島は2024年に出国しており、警視庁が国際刑事機構を通じて国際指名手配していた。12月26日に帰国したところを警視庁が捕らえた。【画像をもっと見る】福原らは、トケマッチのホームページに「時計を預託することで毎