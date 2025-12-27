川崎市のジャイアンツ球場の開放年内最終日も、巨人・山崎は赤星、泉らと精力的に汗を流した。阿部監督から来季の開幕投手として期待され、「シーズンの初球を投げるわけだから、責任は大きい。しっかりオフを過ごしてレベルアップして迎えられるように」と意欲。年末は30日まで、年始も2日から練習を行う予定で「シーズン終わってちゃんと休めてるので」と調整を進める。