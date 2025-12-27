24年ドラフト1位の巨人・石塚が母校の花咲徳栄を訪れた。室内練習場では7学年先輩の西武・西川と打撃練習を行い、準備の大切さを説かれた。今季、1番打者としてブレークした先輩から伝授されたのは試合前の調整法。西川は操作性を高めるために練習では試合用より重かったり、長かったりするバットを使っており、「僕は1つのバットしか使っていなくて、そこを変えてみるのもいいかなと思って話を聞いてました」と取り入れていく