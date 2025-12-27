楽天の中継ぎ右腕・津留崎がSNSで「宅地建物取引士（宅建士）」の資格試験に合格したと合格証書を手に報告した。宅建士の合格率は例年15〜18％で難関国家資格の一つだが、慶応高、慶大出身の28歳は難関を突破。「野球以外の時間を使い勉強し、（50点満点中）39点で合格しました。野球に100％集中した上で勉強しました」と振り返った。今季は17試合で1ホールド、防御率3・62。来季へ「一年間通して頑張りたい」と意気込んで