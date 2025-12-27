12月31日（水）18:00〜23:30 日本テレビ系で生放送「ヒロミの大晦日リホーム」。ヒロミがDIYのテクニックで様々なお悩みを解決していく「ヒロミリホーム」史上最大！ヒロミが子どもたちのため、壊れた相撲部屋を大規模リフォーム。大晦日にその完成の模様を生放送する。総勢27名の超強力助っ人・情報解禁第5弾！加藤浩次、小泉孝太郎、やす子が参戦！未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブ。今秋の台風でテント屋根が壊れてし