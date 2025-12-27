仕事納めを迎え、楽天の森井誠之球団社長が仙台市内の球団事務所で「ファンの皆さまの多大なご支援、日々の業務に献身的に取り組んでくれた職員全員の努力に、心より感謝申し上げます」とあいさつした。今季は同一年では初めて東北6県で主催試合を開催し「大変意義深い成果でした」と笑顔。4年連続で4位に沈む中、前田健の獲得など積極的に補強しており「来季こそはチーム一丸となって日本一を目指しましょう」と締めた。